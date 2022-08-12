Стив Мартин объявил об уходе из кино

„Когда сериал закончится, я не буду искать другие [роли]. Я не планирую искать другие фильмы и не хочу сниматься в камео“, — подчеркнул Мартин.

„Убийства в одном здании“ — это криминальная комедия, премьера которой состоялась на платформе Hulu в августе 2021 года. Финальная серия второго сезона появится на телеэкранах 23 августа. Помимо актера, в сериале также задействованы Селена Гомес и Мартин Шорт.

Стив Мартин стал известен благодаря своим ролям в таких фильмах, как „Весь я“, „Три амиго“, „Роксана“, „Самолетом, поездом, автомобилем“, „Отпетые мошенники“, „Отец невесты“, „Сержант Билко“, „Клёвый парень“, „Луни Тьюнс снова в деле“ . В 2014 году актер получил „Оскар“ за выдающийся вклад в кино.