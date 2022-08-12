ВИДЕО | В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди

Журналист агентства сообщил, что мужчина прорвался на сцену образовательного центра Chautauqua Institution и несколько раз ударил 75-летнего Рушди кулаками или ножом. Писатель упал на пол, нападавшего задержали.

Очевидцы сообщили, что когда Рушди оказали помощь, он ушел со сцены. Писателя госпитализировали, перевезя в больницу на вертолете.

В 1988 году вышла книга Салмана Рушди „Сатанинские стихи“, которая вызвала протесты в мусульманских странах, где ее посчитали богохульной. В Иране запретили книгу, а в 1989 году лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую к смерти писателя.

За убийство Рушди в Иране назначили вознаграждение, которое в 2012 году увеличили с 2,8 до 3,3 миллиона долларов. Сам Рушди говорил, что „нет никаких доказательств“, что люди заинтересованы в таком вознаграждении. В 2012 году Рушди опубликовал рассказ о своей жизни после спора о „Сатанинских стихах“ под названием „Джозеф Антон: мемуары“.