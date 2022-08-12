Умер поэт-песенник Герман Витке — автор песни „Ля-ля-фа“ и названия „Иванушки International“(1)
Поэт-песенник Герман Витке умер в Москве на 54-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила его бывшая супруга Ирина Дюкова. По ее словам, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Герман Витке получил известность в начале 1990-х годов.
Среди самых известных хитов, соавтором которых выступил Витке — „Делай как я“ (исп. Б. Титомир), „Ля-ля-фа“, „Всё в твоих руках“ (А. Варум), „Два бездонных океана глаз“ („Иванушки International“). Витке также принадлежит идея названия группы „Иванушки International“. Сотрудничал с Львом Лещенко, Николаем Басковым, Валерием Леонтьевым, Кристиной Орбакайте, „А-студио“, „Рондо“, Лаймой Вайкуле, Юлией Началовой, Ириной Понаровской, Татьяной Овсиенко, Алёной Апиной, Борисом Моисеевым, Сергеем Крыловым и другими групами и исполнителями.