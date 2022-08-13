Актриса и телеведущая Яна Кошкина с коронавирусом попала в больницу

32-летняя Яна Кошкина почувствовала себя плохо еще в понедельник. У неё поднялась температура, начался кашель. Актриса не хотела обращаться к специалистам и пыталась справиться с симптомами ОРВИ самостоятельно, однако вирус оказался сильнее.

Медики диагностировали у нее коронавирусную инфекцию. Сейчас Кошкина находится в больнице в состоянии средней тяжести. Близкие и друзья переживают за звезду сериалов. В личном блоге она показала подарки от поклонников. Поддерживает артистку и мама. Женщине запретили заходить в палату во избежание заражения, поэтому встреча прошла на расстоянии.