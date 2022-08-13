Через несколько лет нас посетит новый Фантомас

По словам Беджи, создатели новых проектов хотят вернуть Фантомасу более мрачный облик, который задумывался в оригинале. По мнению продюсера, грядущие картины — одни из самых амбициозных французских проектов на данный момент.

Первая книга о „Фантомасе“ вышла в 1911 году под авторством Марселя Аллена и Пьера Сувестра. Произведение рассказывает о гениальном и неуловимом преступнике, скрывающем свое лицо. Герой присутствует в 32 романах Аллена и Сувестра — и 11, написанных Марселем после смерти второго соавтора.

На данный момент самые успешные фильмы о Фантомасе снял Андре Юнебель в 1960-х годах. Правда, мрачный детектив превратился в хоть и криминальную, но эксцентрическую комедию с Жаном Марэ и Луи де Фюнесом в главных ролях. Образ Фантомаса из трилогии Юнебеля так понравился зрителям, что появился и в фильмах других стран — например, „Семь стариков и одна девушка“ (СССР) и „Арабела“ (Чехословакия).