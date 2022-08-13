Актриса Энн Хеч умерла: родные приняли решение отключить ее от системы жизнеобеспечения

Позже появилось сообщение, что ее мозг умер , а другие органы функционируют лишь потому, что находится подключенными к аппаратам. Сколько бы она провела еще в таком состоянии было неизвестно, поэтому родные приняли решение отключить ее от системы жизнеобеспечения. Таким образом, Энн Хеч умерла на 54-м году жизни. Согласно последней воле звезды фильма „Донни Браско“, ее органы будут переданы на нужды донорства, сообщает StarHit.

„У Небес новый ангел. Моя любящая, добрая, веселая, милая и красивая подруга отправилась на небеса. Я буду ужасно скучать по ней и дорожить всеми прекрасными воспоминаниями, которые мы разделили“, — написала Нэнси Дэвис в соцсетях.

„К сожалению, из-за несчастного случая Энн Хеч получила тяжелую гипоксическую травму головного мозга и остается в коме в критическом состоянии. Ожидается, что она не выживет“, — говорили после аварии представители актрисы.

Известно, что у нее осталось двое сыновей — двадцатилетний Гомер и тринадцатилетний Атлас.

5 августа Энн попала в аварию в районе Мар-Виста в Лос-Анджелесе. Машины звезды врезалась в жилой дом, а сама Хеч после того, как была доставлена в больницу, впала в кому.