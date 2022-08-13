ФОТО | Куда делась знаменитая кожаная куртка? Финский премьер прибыла на популярный фестиваль в платье из секонд-хэнда

В эти выходные у наших северных соседей проходит одно из самых популярных событий в Финляндии - фестиваль Flow. 36-летняя премьер-министр уже присутствовала на музыкальном мероприятии в пятницу. Хотя Марин начала день в более вежливом черном платье, в конце дня она слушала артистов в наряде, который сразу же оценили в скандинавских изданиях.

В то время как премьер-министр Эстонии Кая Каллас совсем недавно сдала свою одежду в магазин вторсырья, премьер-министр Финляндии слушала артистов в первый вечер фестиваля Flow в платье, купленном на блошином рынке.

Еще до начала мероприятия Марин объявила, что платье, которое она выбрала, было из секонд-хэнда. Чтобы наряд выглядел еще более стильно, премьер-министр дополнила его черным ремнем, сумкой и ботинками. По данным Ilta-Sanomat, Марин пришлось заплатить за наряд восемь евро.