Вилья Тоомаст о предполагаемых любовницах Эдгара Сависаара: Сирет Котка - искусный политик и актриса, уж я-то знаю

„Перед свадьбой я уже собиралась уходить, потому что на самом деле, было столько унижений. Эти отношения на стороне.... Он сам их отрицал, но женщина всегда знает, когда мужчина заводит другие отношения за спиной“, - признается Вилья.

В интервью также упоминаются несколько бывших любовниц Эдгара. „На Сирет Котка было ужасно смотреть в той передаче [„Очевидец“ за январь 2019 года], где мы были вместе. Уж я-то знаю. Сирет - искусный политик и актриса. Почему она все еще так ценна для Центристской партии, даже несмотря на то, что Эдгар ушел? Я полагаю, им есть, что скрывать, у них должно быть что-то общее“.