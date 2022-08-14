Звезда советского кино Людмила Хитяева попала в больницу

„Госпитализирована в Институт Склифосовского. Травма. Пожелаем ей здоровья, у нее же 15 августа день рождения“, — пояснила собеседница агентства.

Поясняется, что Хитяева должна была отметить праздник в окружении друзей и коллег, однако произошедшая ситуация сорвала планы.

Тем не менее сейчас неизвестно, какая именно травма у 91-летней советской и российской актрисы.

Людмила Ивановна Хитяева родилась 15 августа 1930 года. Актриса снялась в десятках фильмов, в числе которых „Тихий Дон“, „Поднятая целина“, „Вечера на хуторе близ Диканьки“, „Евдокия“, „Стряпуха“, „Цыган“, „Приваловские миллионы“.