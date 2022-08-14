Российский депутат хочет конфисковать крымский особняк Софии Ротару(16)
Российский депутат Роман Худяков на своей странице ВК ответил на вопрос подписчиков. Пользователи социальной сети хотели узнать, почему у Софии Ротару до сих пор не конфисковали особняк в Крыму, — передает „СтарХит“.
Политик напомнил, что певица приобрела историческое здание в Ялте за символическую сумму. Она обещала открыть в нем музыкальную школу для одаренных детей или студию звукозаписи, но в здании... заработал отель.
Депутат заверил, что понимает настроения желающих изъять имущество в пользу общественности. Однако выступает против бесцеремонного обращения с чужой собственностью.
„Проверка законности приобретения исторического особняка, а также налоговый аудит в ближайшее время будут запущены. И если выявятся нарушения, можно по факту судебного разбирательства передать особняк музыкальной школе или студии звукозаписи“, — пишет Худяков на своей странице.
На соответствие законов какого государства будут проведены проверки, депутат не уточнил.