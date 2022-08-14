Российский депутат хочет конфисковать крымский особняк Софии Ротару

Политик напомнил, что певица приобрела историческое здание в Ялте за символическую сумму. Она обещала открыть в нем музыкальную школу для одаренных детей или студию звукозаписи, но в здании... заработал отель.

Депутат заверил, что понимает настроения желающих изъять имущество в пользу общественности. Однако выступает против бесцеремонного обращения с чужой собственностью.

„Проверка законности приобретения исторического особняка, а также налоговый аудит в ближайшее время будут запущены. И если выявятся нарушения, можно по факту судебного разбирательства передать особняк музыкальной школе или студии звукозаписи“, — пишет Худяков на своей странице.

На соответствие законов какого государства будут проведены проверки, депутат не уточнил.