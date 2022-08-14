14.08.2022, 19:30
Ольга Бузова пропала в горах, но быстро нашлась(8)
ФОТО: Youtube
11 августа Ольга Бузова отправилась в поездку в горы на вертолете. Тогда пиар-менеджер звезды Антон Богославский сообщил, что сутки не может с ней связаться. Этой новостью он заставил волноваться одних и подарил надежду другим.
„Мечта подписчиков! Господи, пусть ее хоть пару недель не найдут“, — написала, например, Дана Борисова.
Однако уже на следующий день все вздохнули — кто с облегчением, кто с разочарованием. Как разссказал источник канала Ren, в горах были проблемы со связью. Вертолет, который доставил исполнительницу к отелю, вернулся на базу, добавил он.