Шоубиз
14.08.2022, 19:30

Ольга Бузова пропала в горах, но быстро нашлась

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Ольга Бузова
Ольга Бузова
ФОТО: Youtube

11 августа Ольга Бузова отправилась в поездку в горы на вертолете. Тогда пиар-менеджер звезды Антон Богославский сообщил, что сутки не может с ней связаться. Этой новостью он заставил волноваться одних и подарил надежду другим.

„Мечта подписчиков! Господи, пусть ее хоть пару недель не найдут“, — написала, например, Дана Борисова.

Однако уже на следующий день все вздохнули — кто с облегчением, кто с разочарованием. Как разссказал источник канала Ren, в горах были проблемы со связью. Вертолет, который доставил исполнительницу к отелю, вернулся на базу, добавил он.

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RusDelfi
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