Культура
14.08.2022, 13:39

ФОТО | Смотри, кто выступил в Таллинне вместе с группой „Самое Большое Простое Число“

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Группа "Самое Большое Простое Число"
Группа "Самое Большое Простое Число"
ФОТО: Erakogu/Соцсети

В эту пятницу, 12 августа, в Sveta баре выступила российская инди-группа „Самое Большое Простое Число“.

По признанию группы, концерт в Эстонии оказался первым выступлением в 2022 году. В марте СБПЧ отменила все свои выступления, высказавшись в социальных сетях против войны.

В Таллинне музыканты порадовали поклонников своими хитами, в том числе с первых альбомов.

К радости слушателей вместе с исполнителями Кириллом Ивановым и Женей Борзых на сцене оказался телеведущий и шоу-мен Александр Гудков, который спел вместе с группой несколько песен. Гудков является большим другом СБПЧ и снялся в нескольких клипах артистов.

Самое Большое Простое Число

CБПЧ

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