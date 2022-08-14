14.08.2022, 13:39
ФОТО | В Таллинне вместе с группой „Самое Большое Простое Число“ выступил известный российский телеведущий(1)
ФОТО: Erakogu/Соцсети
В эту пятницу, 12 августа, в Sveta баре выступила российская инди-группа „Самое Большое Простое Число“.
По признанию группы, концерт в Эстонии оказался первым выступлением в 2022 году. В марте СБПЧ отменила все свои выступления, высказавшись в социальных сетях против войны.
В Таллинне музыканты порадовали поклонников своими хитами, в том числе с первых альбомов.
К радости слушателей вместе с исполнителями Кириллом Ивановым и Женей Борзых на сцене оказался телеведущий и шоу-мен Александр Гудков, который спел вместе с группой несколько песен. Гудков является большим другом СБПЧ и снялся в нескольких клипах артистов.