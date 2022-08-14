14.08.2022, 16:16
Скончался один из первых эстонских панк-рокеров Ричард Ноол(9)
ФОТО: | ARGO INGVER | EKSPRESS MEEDIA
Эстонский музыкант и писатель Тыну Трубецки сообщил в Facebook, что 11 августа скончался один из первых эстонских панк-рокеров Ричард Ноол.
„Позавчера в своем доме в Варсту умер первый панк Эстонии Рихо Ноол“, - написал Трубецки в посте в Facebook. 15 августа панк-музыканту исполнился бы 61 год.
Ноол вырос в Варсту, Вырумаа. Музыкальное вдохновение он получил от своей матери, которая работала учителем музыки в средней школе Варсту.
В 1984 году Ричард Ноол был барабанщиком ансамбля Vennaskond.