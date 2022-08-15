Виталий Кличко развелся с женой после 26 лет брака

51-летний экс-боксер и нынешний мэр Киева Виталий Кличко всегда считался примерным семьянином. Более 25 лет он прожил в браке с экс-моделью и певицей Натальей Егоровой, но теперь пришло время начать жизнь с чистого листа, сообщает портал woman.ru

Как оказалось, решение разойтись было обоюдным и хорошо обдуманным. Уже много лет супруги жили порознь: Наталья в Германии, а Виталий в Украине. К тому же их дети выросли, и развод родителей на их жизнь никак не повлияет.

„Это не секрет, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Многие годы — разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально“, — сказал Виталий Кличко.

По его словам, развод — это „желание обеих сторон“, поэтому и прекращать общение бывшие супруги не намерены: „У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается“.

Многие интернет-пользователи все же решили, что дело не в расстоянии. Как пишут в Сети, отношения у Натальи и Виталия разладились еще пять-шесть лет тому назад. Сначала женщина переехала на постоянную основу в Германию, а затем внезапно решила начать певческую карьеру. Мэр Киева сам признавался, что поначалу с неодобрением отнесся к увлечению возлюбленной, но потом вроде как смягчился.

Однако бывшего спортсмена беспокоило, что супруга вечно пропадает на звукозаписывающих студиях, выступлениях, гастролях, а на семью и детей времени практически не оставалось.

„Чтобы быть профессионалом в любой из профессий, нужно отдаться полностью. На сто процентов. Я знаком со многими звездами. Они не имеют никакой личной жизни. Живут в перелетах и концертах. Зарабатывают хорошие деньги, но своей жизни не имеют. Это большой и тяжелый труд“, — говорил в одном из интервью Кличко.