Виталий Кличко развелся с женой после 26 лет брака(15)
Спустя 26 лет в браке супруги приняли решение разойтись по обоюдному согласию.
51-летний экс-боксер и нынешний мэр Киева Виталий Кличко всегда считался примерным семьянином. Более 25 лет он прожил в браке с экс-моделью и певицей Натальей Егоровой, но теперь пришло время начать жизнь с чистого листа, сообщает портал woman.ru
Как оказалось, решение разойтись было обоюдным и хорошо обдуманным. Уже много лет супруги жили порознь: Наталья в Германии, а Виталий в Украине. К тому же их дети выросли, и развод родителей на их жизнь никак не повлияет.
„Это не секрет, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Многие годы — разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально“, — сказал Виталий Кличко.
По его словам, развод — это „желание обеих сторон“, поэтому и прекращать общение бывшие супруги не намерены: „У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается“.
Многие интернет-пользователи все же решили, что дело не в расстоянии. Как пишут в Сети, отношения у Натальи и Виталия разладились еще пять-шесть лет тому назад. Сначала женщина переехала на постоянную основу в Германию, а затем внезапно решила начать певческую карьеру. Мэр Киева сам признавался, что поначалу с неодобрением отнесся к увлечению возлюбленной, но потом вроде как смягчился.
Однако бывшего спортсмена беспокоило, что супруга вечно пропадает на звукозаписывающих студиях, выступлениях, гастролях, а на семью и детей времени практически не оставалось.
„Чтобы быть профессионалом в любой из профессий, нужно отдаться полностью. На сто процентов. Я знаком со многими звездами. Они не имеют никакой личной жизни. Живут в перелетах и концертах. Зарабатывают хорошие деньги, но своей жизни не имеют. Это большой и тяжелый труд“, — говорил в одном из интервью Кличко.
Вторая версия — разлучница. В 2017 году Зоряна Вышинская (известная также как Зоряна Олейник) заявила на телевидении, что у нее был страстный роман с Виталием и что она сбежала в Москву, боясь за свою жизнь, а также безопасность маленького сына, рожденного несколько лет назад от Кличко.
Девушке никто не поверил — ее информация не сходилась с фактами, да и сам Виталий никак не комментировал их роман.
Сейчас Кличко свободен и волен встречаться с кем пожелает, однако на вопрос, занято ли сейчас его сердце, мэр ответил, что любит лишь столицу Украины.
Виталий и Наталья Кличко поженились в 1996 году. У пары трое детей: 22-летний Егор-Даниель, 20-летняя Елизавета-Виктория и 17-летний Максим-Александр. Уже не первый год они живут и учатся в Великобритании.