Шоубиз
15.08.2022, 12:05

Бывший репортер Kanal 2 Свен Раудсепп погиб в серьезной аварии в Латвии

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Sven Raudsepp
Sven Raudsepp
ФОТО: Ekspress Meedia

Бывший репортер Kanal 2 Свен Раудсепп погиб в серьезной аварии в Латвии поздно вечером в прошлую среду. 25 августа ему исполнился бы 41 год.

Печальную новость подтвердила Kroonika мать Свена Алла Раудсепп, которая в настоящее время направляется в Латвию для опознания тела и встречи со следователем. Более подробная информация об аварии, в которой погиб ее сын, станет известна через несколько часов.

Пока известно, что в среду, 10 августа, Свен Раудсепп, работавший руководителем проектов в банке Luminor, после долгого рабочего дня отправился из своего таллиннского офиса в Латвию, чтобы рано утром следующего дня приступить к работе в рижском офисе Luminor. По какой-то причине Свен остановил свой Volvo в Саулкрасти, где в 23.20 в его машину неожиданно врезался Mercedes Benz. Во время аварии Свен стоял рядом с машиной. В результате несчастного случая он скончался в больнице. Kroonika выражает соболезнования всей семье.

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