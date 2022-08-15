Бывший репортер Kanal 2 Свен Раудсепп погиб в серьезной аварии в Латвии

Печальную новость подтвердила Kroonika мать Свена Алла Раудсепп, которая в настоящее время направляется в Латвию для опознания тела и встречи со следователем. Более подробная информация об аварии, в которой погиб ее сын, станет известна через несколько часов.

Пока известно, что в среду, 10 августа, Свен Раудсепп, работавший руководителем проектов в банке Luminor, после долгого рабочего дня отправился из своего таллиннского офиса в Латвию, чтобы рано утром следующего дня приступить к работе в рижском офисе Luminor. По какой-то причине Свен остановил свой Volvo в Саулкрасти, где в 23.20 в его машину неожиданно врезался Mercedes Benz. Во время аварии Свен стоял рядом с машиной. В результате несчастного случая он скончался в больнице. Kroonika выражает соболезнования всей семье.