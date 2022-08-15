От рака умер бард Валерий Мищук

По словам Карезиной, смерть страдавшего от рака музыканта наступила в московской больнице. „Да, мы очень старались. Нет, сделать ничего было нельзя. Очень агрессивная карцинома“, — объяснила Карезина.

Валерий Мищук родился в 1951 году в Риге. В конце 1970-х организовал ансамбль „Домино“, в котором выступал до 1989 года вместе с братом Вадимом Мищуком. Часто братья Мищуки выступали втроём — с Леонидом Сергеевым. Он также умер этим летом — 5 июля.

Мищуки регулярно принимали участие в Грушинском фестивале авторской песни, также были участниками музыкального бардовского коллектива, супергруппы „Песни нашего века“.