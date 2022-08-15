„Это классика, Шекспир“: Антон Долин оценил концерт Максима Галкина в Латвии

Тезисно профессиональный отзыв выглядит так:

„1. Галкин - очень отважный и бескомпромиссный человек, его высказывания о Путине (совершенно адресные) и нынешней российской власти начисто лишены привычной нам всем вежливой осторожности. Ну а что эта смелость чуть закамуфлирована шутовской позой - это классика, Шекспир. Респект.

2. Много думал о судьбе нашего странного промежуточного поколения (Галкин - мой точный ровесник). О том, как мы хлебнули СССР вполне себе полной ложкой, и как формировались на фоне распада империи. Мы гибридное поколение. Впитали и советские предрассудки со страхами, и жгучую жажду освобождения от них. И клише, начисто уже устаревшие, вперемежку с проклятой неотвязной ностальгией по „вкусному пломбиру“, и какое-то внутреннее топливо, чтобы над этим смеяться. Одновременно свободу и несвободу. Все это было слышно и видно в выступлении Галкина.

3. Держать зал в одиночку на пустой сцене, два с половиной часа без антракта! Очень круто. Профессионализм и талант высокого, редкого уровня.

4. Публика Максима обожает. Давно не видел приливов такой любви, даже на (более мне привычных) рок- и поп-концертах. Кстати, по ощущениям, больше половины - не русские, здешние или „понаехавшие“, а латыши. Хотя точно сказать не могу“.

„Он потрясающий“, — лаконично подтвердил в комментариях Андрей Макаревич.

А Галкин тем временем уже выступил и в Хельсинки.