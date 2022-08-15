Культура
15.08.2022, 20:12

28 августа в Таллинне состоится искрометный мюзикл для всей семьи - „Шрек: долго и счастливо“

 

В последний уикенд лета, 28 августа, на сцене Vene Kultuurikeskus состоится показ яркого искрометного мюзикла „Шрек: долго и счастливо“. Сказочная история о дружбе и предательстве, добре и зле, смелости и трусости, порядочности и коварстве. И, конечно же, эта история о всепобеждающей любви!

Нелегкие испытания лягут на плечи друзей. Жителям Тридевятого королевства предстоит сплотиться и разрушить коварные замыслы злодеев. В борьбе за счастье понадобятся силы и смекалка каждого, кто верит в „...и жили они долго и счастливо“!

Увлекательная сюжетная линия, песни, зажигательные танцы, яркие костюмы и характерные образы позволят зрителям с замиранием сердца наблюдать за действом и сопереживать происходящему на сцене.

Мюзикл предназначен для семейного просмотра (6+). Длительность спектакля 1 час 50 минут (плюс антракт 20 минут).
Показ мюзикла пройдет в рамках Международного фестиваля „МузКиноФест 2022“. После представления у каждого зрителя будет возможность пообщаться и сфотографироваться с героями сказки в фойе ЦРК.

Больше информации и билеты ЗДЕСЬ.

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