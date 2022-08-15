28 августа в Таллинне состоится искрометный мюзикл для всей семьи - „Шрек: долго и счастливо“

Нелегкие испытания лягут на плечи друзей. Жителям Тридевятого королевства предстоит сплотиться и разрушить коварные замыслы злодеев. В борьбе за счастье понадобятся силы и смекалка каждого, кто верит в „...и жили они долго и счастливо“!



Увлекательная сюжетная линия, песни, зажигательные танцы, яркие костюмы и характерные образы позволят зрителям с замиранием сердца наблюдать за действом и сопереживать происходящему на сцене.



Мюзикл предназначен для семейного просмотра (6+). Длительность спектакля 1 час 50 минут (плюс антракт 20 минут).

Показ мюзикла пройдет в рамках Международного фестиваля „МузКиноФест 2022“. После представления у каждого зрителя будет возможность пообщаться и сфотографироваться с героями сказки в фойе ЦРК.