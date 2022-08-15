ФОТО | Светлана Лобода выступила в Риге в цветах украинского флага

Певица презентовала новое 2-часовое шоу и впервые после начала войны представила новые песни, а также исполнила свои хиты. „Сегодня я буду петь для вас и для миллионов людей, разбросанных по миру, бежавших от ужасов войны, потерявших свои дома, родных, близких. Я буду петь для тех, кто встал на сторону добра. Потому что прав всегда тот, кто защищает свой дом, свою семью, свою страну“, - обратилась певица к публике и поприветствовала пришедших на латышском языке.