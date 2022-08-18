После известий о новой беременности Тепляковы объявили сбор денег

„Какой ужас! Чем думают эти люди, перспектив никаких, так и будут всю жизнь жить в однушке и ждать, когда им что-то свалится из-за количества детей. Наталья, прекращая рожать, бросай мужа и требуй алименты!“ — не стесняются советчики.

Такова обратная сторона славы. Теперь и с прессой Тепляковы общаются нехотя, на звонки все чаще говорят, что ошиблись номером.

Теперь все новости о семействе поступают противоречивые, а основной источник информации — это личный блог главы семейства Евгения Теплякова.

Накануне он объявил, что „мама беременна“. Шутка это или в семье снова ожидается пополнение — пока остается только гадать. Но вслед за этими новостями последовало объявление о сборе денег.

Тепляковых не раз спрашивали, как помочь семье, но они все не решались. И вот время пришло.

„Друзья! Многие спрашивали, как можно поддержать нашу семью. Мы долгое время не открывали такую возможность, но сейчас решили, что в этом нет ничего плохого“, — пишет Евгений Тепляков.

Помочь предлагают всем неравнодушным: и тем, кто просто добрый, и тем, кому небезразлична судьба Тепляковых-младших, и тем, кто интересуется уникальной программой, позволяющей уже в 7 лет сдать выпускной школьный экзамен.