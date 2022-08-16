Смотри, кто заменит ведущего Дмитрия Нагиева в шоу „Голос 60+“

О переменах на шоу сообщил телепродюсер Юрий Аксюта. „В эфир Первого возвращается долгожданный „Голос“ и сразу же важная, хотя и запланированная новость. Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после 10 лет он возьмет творческую паузу. Прошлый „Голос“ как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен. Новый сезон по традиции открывает конкурс для исполнителей старшего поколения, и вести его мы предложили одной из самых ярких звезд, несравненной и харизматичной Ларисе Гузеевой. Встречайте новую ведущую „Голос 60+!“ — поделился Аксюта.

„Предложение стать ведущей „Голос 60+“ было максимально неожиданным для меня. Конечно, страшно. Проекту „Голос“ 10 лет, и все привыкли к Диме Нагиеву. Он блестящий ведущий и выполнял свою работу просто превосходно, как и все, что делает. В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать. Я не знаю ни одного популярного проекта, когда появлялся новый ведущий, и народ кричал: „Аллилуйя! Мы вас ждали!“ Так не бывает. Все складывается, все органично, все привыкают, и тут вдруг выходит Лариса… Поэтому я, конечно, готова к камням в свой адрес, готова к критике и понимаю, что она будет. Это неизбежно“, — отметила Гузеева.