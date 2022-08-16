35 лет без Андрея Миронова. Вспоминаем его лучшие роли
Ровно 35 лет назад, 16 августа 1987 года, в Риге во время гастролей Театра Сатиры, умер любимый многими артист Андрей Миронов. Двумя днями ранее он не смог доиграть финальную сцену в „Женитьбе Фигаро“: кровоизлияние в мозг...
Поскольку повод печальный, мы решили из множества ролей (а точнее, киноролей) выбрать именно те, где герои Миронова уходили из жизни. И ещё одну — где он чудом избежал смерти, что символично. Оказалось, что таких ролей у комедийного, казалось бы, актёра, не так мало.
1971, „Достояние республики“
„На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то пропоёт и обо мне: „Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького“...
Этот куплет был дописан к весёлой „Песенке о шпаге“ по настоянию самого Миронова. Его герой, авантюрист Маркиз, решается на смертельный трюк: выстрелить не в похищенные художественные ценности (то самое достояние республики), а в атамана-похитителя. Зритель должен был готов к этому опасному повороту...
1975, „Страницы журнала Печорина“
Анатолий Эфрос для своей экранизации взял не всего „Героя нашего времени“ Лермонтова, а только одну часть — „Княжна Мери“. Холодному и циничному Печорину в исполнении Олега Даля он противопоставил пылкого Грушницкого в исполнении Андрея Миронова. Чем закончилась их дуэль, многие помнят (а кто не помнит, успел догадаться, увидев этот фильм-спектакль в нашей подборке).
1976, „Двенадцать стульев“
Взявшись за экранизацию романа Ильфа и Петрова, Марк Захаров сильно обидел Леонида Гайдая, фильм которого вышел пятью годами ранее. А зрители до сих пор спорят, у кого Остап Бендер получился лучше — у Сергея Юрского, Арчила Гомиашвили или Андрея Миронова (с тех пор к ним добавились Николай Фоменко, Олег Меньшиков и даже Сергей Крылов). И хоть в „Золотом телёнке“ выясняется, что „великий комбинатор“ чудом спасся, в „12 стульях“ авторы были настроены более решительно и не оставляли шансов на спасение.
1983, „Сказка странствий“
Александр Митта „подставил“ весь советский кинопрокат. „Сказку странствий“ демонстрировали на детских сеансах (сказка же!), нанеся психологическую травму не одной тысяче детей. Очень уж мрачной получилась сказка. Учёный-путешественник Орландо берётся помогать героине найти похищенного разбойниками брата. И вступает в неравный бой с Чумой в человеческом обличье. Казалось бы, победа одержана, но Чуме было достаточно коснуться человека, чтобы его убить... В финале, впрочем, душа Орландо вселяется в тело найденного-таки брата героини, который под влиянием разбойников свою душу потерял. По крайней мере, мы понимаем финал фильма так.
1987, „Человек с бульвара Капуцинов“
Последняя законченная Андреем Мироновым картина (формально последний фильм — „Следопыт“, но там и роль доиграть артист не успел — персонаж просто пропадает из сюжета, и озвучить его пришлось другому). Возможно, если бы самому Миронову дали право выбора последней роли жизни, ей и стал бы мистер Фёст — человек, поднимавший общий культурный уровень на Диком Западе с помощью кино. Выстрел в спину, последнее желание „Билли, заряжай“ (не барабан револьвера, а киноаппарат) — и волшебная сила кино возвращает героя к жизни.
Есть в этом что-то символическое: Андрея Миронова с нами нет 35 лет, но благодаря кино (и телеспектаклям как его разновидности) он продолжает жить рядом с нами — правда, не как Андрей Миронов, а как Орландо и Бендер, Селестен и Флоридор, Хлестаков и Фигаро, Козодоев и мистер Фёст...