35 лет без Андрея Миронова. Вспоминаем его лучшие роли

Поскольку повод печальный, мы решили из множества ролей (а точнее, киноролей) выбрать именно те, где герои Миронова уходили из жизни. И ещё одну — где он чудом избежал смерти, что символично. Оказалось, что таких ролей у комедийного, казалось бы, актёра, не так мало.

1971, „Достояние республики“

„На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то пропоёт и обо мне: „Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького“...

Этот куплет был дописан к весёлой „Песенке о шпаге“ по настоянию самого Миронова. Его герой, авантюрист Маркиз, решается на смертельный трюк: выстрелить не в похищенные художественные ценности (то самое достояние республики), а в атамана-похитителя. Зритель должен был готов к этому опасному повороту...

1975, „Страницы журнала Печорина“

Анатолий Эфрос для своей экранизации взял не всего „Героя нашего времени“ Лермонтова, а только одну часть — „Княжна Мери“. Холодному и циничному Печорину в исполнении Олега Даля он противопоставил пылкого Грушницкого в исполнении Андрея Миронова. Чем закончилась их дуэль, многие помнят (а кто не помнит, успел догадаться, увидев этот фильм-спектакль в нашей подборке).

1976, „Двенадцать стульев“

Взявшись за экранизацию романа Ильфа и Петрова, Марк Захаров сильно обидел Леонида Гайдая, фильм которого вышел пятью годами ранее. А зрители до сих пор спорят, у кого Остап Бендер получился лучше — у Сергея Юрского, Арчила Гомиашвили или Андрея Миронова (с тех пор к ним добавились Николай Фоменко, Олег Меньшиков и даже Сергей Крылов). И хоть в „Золотом телёнке“ выясняется, что „великий комбинатор“ чудом спасся, в „12 стульях“ авторы были настроены более решительно и не оставляли шансов на спасение.

1983, „Сказка странствий“