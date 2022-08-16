С третьей попытка Юрия Шевчука все же засудили за „дискредитацию вооруженных сил“

Поводом для дела послужил концерт группы ДДТ в Уфе, на котором Шевчук выступил против войны и сказал: „Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина“. Шевчук не присутствовал на заседании. Основатель „Агоры“ Павел Чиков опубликовал обращение музыканта к суду. Вот его текст.

„Я, Юрий Шевчук, всегда был против войн, в любой стране и в любые времена. Выступал против войн во Вьетнаме, Афганистане, Югославии, Чечне, Абхазии, Грузии, Осетии, в Карабахе, Ираке и т. д. (смотрите антивоенный концерт гр. ДДТ 2008 год в СКК и другие выступления группы ДДТ в разные годы).

Считаю, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами и народами нужно решать дипломатическим путем.

Песня „Не стреляй“ была написана в 1980 году.

Я также против продолжающейся 8 лет войны на Донбассе и нынешней СВО на Украине.

С уважением, Юрий Шевчук, гр. ДДТ“

Ранее дело дважды отправлялось в суды Петербурга, но оба раза было возвращено по формальным причинам. По мнению самого Шевчука, это говорило о том, что среди судей есть хорошие люди. В итоге уфимские полицейские сдались и отправили дело не по месту жительства обвиняемого, а по месту совершения „правонарушения“.