В Таллинне на одной сцене выступят Петрушевская, Белый и Хаматова

Пани Люси в свои 84 года сочиняет пьесы и прозу, романы и хокку, стихи и сказки, пишет картины, бьет чечётку и по-хулигански исполняет французские, немецкие, итальянские, английские, цыганские песни в собственных переводах.

Людмила Стефановна числится самым переводимым русскоязычным автором. Пьесы Петрушевской десятилетиями звучат с европейских сцен — а в России „Уроки музыки“ и „Московский хор“, „Три девушки в голубом“ и „Чинзано“, „Любовь“ и „Квартира Коломбины“ были поставлены, среди прочих, Марком Захаровым, Романом Виктюком, Олегом Ефремовым, Львом Додиным и Дмитрием Брусникиным.

Некоторые из текстов Перушевской были написаны почти 50 лет назад. Среди достижений Петрушевской: попадание в топ 5 бестселлеров года в США по версии „Нью-Йорк Таймс“, а также Всемирная премия фантастики.

Чулпан Хаматова и Анатолий Белый стали одними из первых артистов, которые в первые дни войны четко обозначили свою антивоенную позицию, расторгли контракты с государственными театрами и кинокомпаниями, покинули Россию.

„Кабаре Людмилы Петрушевской“ собирает родственные души, израненные войной в Украине, по всему миру. Как сказала сама Людмила Стефановна в интервью „Медузе“, соорганизатору турне: „Я знаю, что страшная сказка лечит — еще с детдома, где я их сочиняла в спальне подружкам“.