Спевшую в Риге Лободу раскритиковали и в России, и в Украине

От России выступил блогер Михаил Шахназаров (не путать с однофамильцем-режиссёром). „Убийц свободного времени нашлось немного. А вот забавных персонажей было хоть отбавляй. Можно смело поздравить Светлану со вступлением в Эскадрилью сбитых летчиков“, — съязвил он.

Собранные средства певица обещала отдать на нужды украинской армии. Но это не спасло её от критики из Украины. „Интересно, какая страна сделала вас знаменитой?“; „Почему поете на русском языке?“; „От России отказалась — надо было и от песен!“ — негодуют отдельные поклонники в комментариях (забавно, что и это они делают на русском языке). Справедливости ради, они оказались в меньшинстве — основная же часть комментаторов поддержали Светлану.