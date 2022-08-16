Дарья Карпина о переносе нарвского танка: „Мы все равно будем нести память из поколения в поколение вне зависимости от того, где находятся старинные монументы“

„Это все грустно и печально, но я не вправе обсуждать решения правительства страны, в которой живу. Я просто надеюсь, что горожане, для кого это стало личной трагедией, смогут как можно раньше это пережить. И хочу напомнить всем, что в первую очередь память и благодарность погибшим за нашу свободу войнам у нас в сердцах. Мы все равно будем нести эту память из поколения в поколение вне зависимости от того, где находятся старинные монументы“, - прокомментировала ситуацию Дарья Карпина.