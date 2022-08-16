Дарья Карпина о переносе нарвского танка: „Мы все равно будем нести память из поколения в поколение вне зависимости от того, где находятся старинные монументы“(5)
Сегодня утром проходит перенос монумента „Танк Т-34“ из Нарвы в музей Виймси. Одновременно с этим демонтируют и другие мемориалы, посвященные советской армии. Жена тренера российской сборной по футболу Валерия Карпина Дарья Карпина дала эксклюзивный комментарий rusDelfi. Дарья - уроженка Нарвы и всей душой переживает за события, которые там разворачиваются, но в то же время понимает, что если решение у государства уже есть, то невозможно ни на кого повлиять своим мнением.
„Это все грустно и печально, но я не вправе обсуждать решения правительства страны, в которой живу. Я просто надеюсь, что горожане, для кого это стало личной трагедией, смогут как можно раньше это пережить. И хочу напомнить всем, что в первую очередь память и благодарность погибшим за нашу свободу войнам у нас в сердцах. Мы все равно будем нести эту память из поколения в поколение вне зависимости от того, где находятся старинные монументы“, - прокомментировала ситуацию Дарья Карпина.
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