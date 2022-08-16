Молодая жена Петросяна рассказала о неизлечимой болезни

Брухунова пожаловалась на варикоз. Супруга юмориста обратилась ко врачу, чтобы удалить вены, однако проблема никуда не ушла даже после операции. „И все новые и новые вены будут проявляться на протяжении всей моей жизни“, — отметила Брухунова.