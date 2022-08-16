16.08.2022, 19:00
Молодая жена Петросяна рассказала о неизлечимой болезни(3)
ФОТО: Youtube
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о своей неизлечимой болезни в социальных сетях.
Брухунова пожаловалась на варикоз. Супруга юмориста обратилась ко врачу, чтобы удалить вены, однако проблема никуда не ушла даже после операции. „И все новые и новые вены будут проявляться на протяжении всей моей жизни“, — отметила Брухунова.
Жена Петросяна призналась, что старается контролировать свой недуг, чтобы не запустить его. Она занимается этим совместно с флебологом. „Осенью запланировано УЗИ вен. А потом будем принимать решение о дальнейшем лечении“, — подытожила супруга комика.