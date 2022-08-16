Шоубиз
16.08.2022, 19:00

Молодая жена Петросяна рассказала о неизлечимой болезни

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Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова
ФОТО: Youtube

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о своей неизлечимой болезни в социальных сетях.

Брухунова пожаловалась на варикоз. Супруга юмориста обратилась ко врачу, чтобы удалить вены, однако проблема никуда не ушла даже после операции. „И все новые и новые вены будут проявляться на протяжении всей моей жизни“, — отметила Брухунова.

Жена Петросяна призналась, что старается контролировать свой недуг, чтобы не запустить его. Она занимается этим совместно с флебологом. „Осенью запланировано УЗИ вен. А потом будем принимать решение о дальнейшем лечении“, — подытожила супруга комика.

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