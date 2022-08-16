ГАЛЕРЕЯ | Успех эстонского кинематографа: Смотри, какие знаменитости пришли на премьеру фильма „Аптекарь Мельхиор. Призрак“
Торжественная премьера „Аптекарь Мельхиор. Призрак“ – второй части трилогии средневековых детективных приключенческих фильмов – состоялась 15 августа в таллиннском кинотеатре Ülemiste Apollo. Картина официально выходит в прокат в кинотеатрах Эстонии с пятницы, 19 августа.
Режиссер Эльмо Нюганен рассказал о второй части трилогии: „Первый фильм был введением в средневековый мир и мир Мельхиора. Теперь мы делаем шаг вперед. Мы видим скрытую сторону средневекового человека и жизни того времени. В одном из таллиннских дворов появился призрак. Но что за ним стоит? Этот исключительный случай вынуждает Мельхиора проникать в глубины человеческой души, загадочной, полной психологических противоречий и курьезов, тайной ненависти и тайной любви“.
По словам Нюганена, все части трилогии были сняты как самостоятельные художественные фильмы: „В каждом фильме есть новая остросюжетная криминальная история. Во втором фильме, помимо работы аптекарем, Мельхиору в качестве помощника фогта приходится все больше времени уделять раскрытию волны убийств, обрушившейся на город. Более того, зритель сможет увидеть, в каком направлении будут развиваться отношения Мельхиора с таинственной девушкой Кетерлин“.
Впервые в истории эстонского кино целая трилогия фильмов будет показана в течение одного года. Первая часть трилогии про аптекаря Мельхиора, премьера которой состоялась 15 апреля 2022 года, имела огромный успех – фильм уже посмотрели более 123 000 человек, и его продолжают показывать в кинотеатрах по всей Эстонии. За 31 год независимой Эстонии в стране было снято более тысячи фильмов, из которых лишь 11, включая „Аптекаря Мельхиора“, превысили отметку в 100 000 зрителей.
Сюжет
АПТЕКАРЬ МЕЛЬХИОР. ПРИЗРАК
Во второй части средневекового приключенческого детектива ночной страж оказывается напуган страшным призраком – трагически утонувшей дочерью богатого купца. Утром выясняется, что страж упал с высокой башни и разбился насмерть. При подозрительных обстоятельствах погибают еще несколько человек.
Пути расследующего эти события аптекаря Мельхиора пересекаются с проституткой и священником, художником-иностранцем и безумным еретиком. Улики приводят его в монастырь Пирита, мрачные своды которого скрывают преданную забвению опасную тайну.
Тем временем Мельхиора мучает вопрос, почему его возлюбленная Кетерлин внезапно разрывает помолвку...
Режиссер: Эльмо Нюганен
В главных ролях: Мяртен Метсавийр, Маарья Йоханна Мяги, Ало Кырве, Райво Трасс, Кармен Микивер, Райн Симмуль, Рийна Майдре, Майт Мальмстен.
Продюсеры: Taska Film, Nafta Films, Apollo Film Productions, HansaFilm
Сопродюсеры: Maze Productions (Германия), Film Angels Productions (Латвия), InScript (Литва)
Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на серии известных романов-бестселлеров. Во втором фильме авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге „Аптекарь Мельхиор и призрак Ратаскаэву“ героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.
Режиссером картины стал Элмо Нюганен («Имена в граните“, „1944“). За производство отвечают: Taska Film («O2“, „Фред Юсси. Красота бытия“, „Зима“, „Встреча выпускников“, „Имена в граните“, „1944“), Nafta Films («O2“, „Тайное общество Супилинна“), Apollo Film Productions («Зима“, „Фильм старика“, „Болото“) и HansaFilm («Правда и справедливость“). Трилогия фильмов про аптекаря Мельхиора создается в результате совместной работы эстонских, немецких, латвийских и литовских кинематографистов, сопродюсерами выступают Maze Productions из Германии, Film Angels Productions из Латвии и InScript из Литвы. Оператор – Михкель Соэ, художник – Матис Мяэсалу, за монтаж отвечает Марион Коппель, композитор – Лийна Сумера, руководитель по спецэффектам – Ян Вильюс.