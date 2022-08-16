ГАЛЕРЕЯ | Успех эстонского кинематографа: Смотри, какие знаменитости пришли на премьеру фильма „Аптекарь Мельхиор. Призрак“

Режиссер Эльмо Нюганен рассказал о второй части трилогии: „Первый фильм был введением в средневековый мир и мир Мельхиора. Теперь мы делаем шаг вперед. Мы видим скрытую сторону средневекового человека и жизни того времени. В одном из таллиннских дворов появился призрак. Но что за ним стоит? Этот исключительный случай вынуждает Мельхиора проникать в глубины человеческой души, загадочной, полной психологических противоречий и курьезов, тайной ненависти и тайной любви“.

По словам Нюганена, все части трилогии были сняты как самостоятельные художественные фильмы: „В каждом фильме есть новая остросюжетная криминальная история. Во втором фильме, помимо работы аптекарем, Мельхиору в качестве помощника фогта приходится все больше времени уделять раскрытию волны убийств, обрушившейся на город. Более того, зритель сможет увидеть, в каком направлении будут развиваться отношения Мельхиора с таинственной девушкой Кетерлин“.

Впервые в истории эстонского кино целая трилогия фильмов будет показана в течение одного года. Первая часть трилогии про аптекаря Мельхиора, премьера которой состоялась 15 апреля 2022 года, имела огромный успех – фильм уже посмотрели более 123 000 человек, и его продолжают показывать в кинотеатрах по всей Эстонии. За 31 год независимой Эстонии в стране было снято более тысячи фильмов, из которых лишь 11, включая „Аптекаря Мельхиора“, превысили отметку в 100 000 зрителей.

Сюжет

АПТЕКАРЬ МЕЛЬХИОР. ПРИЗРАК

Во второй части средневекового приключенческого детектива ночной страж оказывается напуган страшным призраком – трагически утонувшей дочерью богатого купца. Утром выясняется, что страж упал с высокой башни и разбился насмерть. При подозрительных обстоятельствах погибают еще несколько человек.

Пути расследующего эти события аптекаря Мельхиора пересекаются с проституткой и священником, художником-иностранцем и безумным еретиком. Улики приводят его в монастырь Пирита, мрачные своды которого скрывают преданную забвению опасную тайну.