17.08.2022, 07:00
Умер Вольфганг Петерсен — режиссер „Бесконечной истории“ и „Трои“
ФОТО: | imago images/Sven Simon
Немецкий режиссер Вольфганг Петерсен умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает Variety со ссылкой на его продюсерскую компанию.
Петерсен умер 12 августа в своем доме в Брентвуде (Лос-Анджелес), пишет Deadline. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.
Вольфганг Петерсен начал карьеру в Германии. После выхода в 1981 году его триллера „Лодка“ (Das Boot), получившего шесть номинаций на „Оскар“, режиссера пригласили работать в Голливуде. Наибольшую известность Петерсену принесли фильмы „Бесконечная история“ (1984), „Враг мой“ (1985), „На линии огня“ (1993, 3 номинации на „Оскар), „Самолёт президента“ (1997), „Идеальный шторм“ (2000), „Троя“ (2004), „Посейдон“ (2006).