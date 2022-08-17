Эмилия Кларк „подрабатывает“, продавая поклонникам свое время и селфи с ними

Эмилия Кларк больше не делает селфи со своими поклонниками на улице. Однако звезда сериала „Игра престолов“ по-прежнему позволяет поклонникам фотографироваться с ней на мероприятиях. Однако за такую услугу она просит по £150 (180 евро) за каждый кадр с ней.

Желающие, которые хотят получить полноценную встречу, должны заплатить по £400 (475 евро). В эту опцию входит не только съемка, но и короткий разговор с актрисой.

Эмилия Кларк не единственная, кто просит деньги за снимки со звездой. Звезда сериала „Шерлок“ Бенедикт Камбербэтч заработал £240 тыс., позируя для 3 тыс. фотографий с поклонниками на мероприятиях в 2017 году.