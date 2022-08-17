Новым Бондом продюсеры видят Идриса Эльба, но он отказывается(4)
Тайное стало явным. Продюсер „бондианы“ Барбара Брокколи предложила Идрису Эльба роль агента 007, но тот отказался. Стало известно, что актер работает над собственной кинофраншизой. Об этом сообщил The Sun.
„Фанаты и Барбара хотят, чтобы Идрис стал новым Бондом, но актер хочет создать что-то для себя. Тем не менее, он предложил своих кандидатов на роль агента 007. Он „неофициально“ принимает участие в принятии решения, поскольку так долго вел переговоры с продюсерами“, — сообщает источник.
Броколли подтвердила, что хотела видеть в роли агента 007 именно Эльба. Продюсер назвала Идриса „великолепным актером“.
Ранее Брокколи сообщила, что образ Бонда планируют полностью переосмыслить в следующем фильме франшизы. Правда, такой вид „переосмысления“ как смена расы — уже не самый оригинальный ход. Будем надеяться, что только этим реформы не ограничатся.