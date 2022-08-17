Новым Бондом продюсеры видят Идриса Эльба, но он отказывается

„Фанаты и Барбара хотят, чтобы Идрис стал новым Бондом, но актер хочет создать что-то для себя. Тем не менее, он предложил своих кандидатов на роль агента 007. Он „неофициально“ принимает участие в принятии решения, поскольку так долго вел переговоры с продюсерами“, — сообщает источник.