На KopliFest прозвучит музыка Олава Эхала, Оття Леплана и Лаури Лийва

„Так как за день до KopliFest в 31-ый раз отметим восстановление независимости Эстонии, то и на фестивале прозвучит патриотичная музыка“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

В программе KopliFest запланированы концерты, мастер-классы, экскурсии и вкусовые впечатления. KopliFest откроется в Коплиском парке Казе в полдень развлекательным шоу канатоходцев, вдохновленным Чарли Чаплином. Фестиваль продолжит разнообразная музыкальная программа, развивающие мастер-классы, экскурсии и вкусная еда. Выступление Оття Лепланда с полицейским оркестром начнется в 16.30. С 12 до 17 часов открыто Коплиское трамвайное депо, где можно будет проехать на трамвае через мойку.

На молодежной площадке в Коплиском парке Казе будет чем заняться любителям экстрим-спорта, также в гости зайдет МуПо и Департамент полиции и погранохраны. Детей будет развлекать девочка-собачка Лотте. На месте Пыхья-Таллиннский молодёжный центр с мастер-классом по изготовлению наклеек и рисованию хной, а также настольными играми.

Коплиский парк Казе принимал KopliFest и раньше. В прошлом году там завершились работы по реконструкции, в ходе которых в парке появились новые возможности для досуга как с детьми, так и для любителей спорта и владельцев домашних животных. В ходе работ значительно был сохранен природный вид березового парка.

Организаторы просят приходить на фестиваль пешком, приезжать на велосипедах, самокатах или общественном транспорте. До Коплифеста в Коплиском парке Казе (Копли, 106) вас довезут трамваи № 1 и № 2, автобус № 72 (остановка „Марати“) и автобус № 73 (остановка „Копли лийнид“).