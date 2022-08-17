Ксения Собчак с детьми отдыхает в Юрмале и опровергает слухи о недвижимости в Латвии

Журналисты составили список российских знаменитостей, которым могут запретить въезд в Латвию. В нём оказалась и Ксения Собчак: в СМИ пишут, что у журналистки имеется жильё в Юрмале, где Собчак сейчас и находится. Однако сама Ксения эти заявления опровергла: „Вначале квартира за ярд в Сочи, теперь „недвижка“ в Латвии - я прям круче Абрамовича. Нет у меня „недвижки“ в Латвии“.

Собчак рассказала, что сейчас поселилась в отеле Baltic Beach.

Однако открытым остаётся вопрос, куда делись её апартаменты в Юрмале, которые журналистка купила в 2009 году. Ксения Собчак даже устраивала тур по новому жилью для корреспондентов отдельных изданий. Благодаря этому известно, что в апартаментах было пять комнат, шикарная гардеробная и просторный балкон с видом на море.

Информация о продаже латвийской квартиры при этом нигде не появлялась. Поэтому пользователи недоумевают: то ли Собчак удалось провести сделку втайне от журналистов, то ли теперь она немного лукавит.

Сама же Ксения к теме больше не возвращалась. Она сосредоточилась на отпуске: судя по фотографиям в социальных сетях, Собчак прекрасно проводит время в Юрмале. Ситуацию омрачает лишь то, что её муж был вынужден уехать.

Изначально Константин Богомолов приехал на отдых вместе с Ксенией Собчак, их сыном Платоном и своей дочерью от первого брака Анной. Вчетвером они проводили время в Италии, Франции, а вот из Латвии Богомолов с дочерью уехал пораньше. Причиной всему работа.