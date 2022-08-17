ВИДЕО | Новый салон Maserati в Таллинне: Почему сексуальных девушек привлекают мужчины на люксовых авто?

На открытие салона пришли известные эстонские красотки Анну Саагим и Элина Нечаева.

„Если честно, я не представляю, какую машину можно купить за 10-15 тысяч, - рассуждает о ценах на автомобили певица Элина Нечаева, - Я не в курсе таких цен. Для меня очень важны безопасность и качество машины, чтобы я точно знала, что из пункта А в пункт Б доеду без приключений“.

„Я думаю, все-таки, если в современном мире мужчина заедет за женщиной на Lada или Opel, то что-то не так. У умных мужчин все-таки такие машины, что ты на них два раза посмотришь“, - рассказала светская львица Ану Саагим.

„Maserati - это про красоту. Как говорят обычно, если девушка хочет идти в ресторан, то куда ее должны пригласить - в немецкий или итальянский ресторан? Наверное, в итальянский! Если сумочку купить - из Германии или из Италии? Наверное, из Италии! Вот и здесь тот же вариант,“ - рассказала о бренде Maserati менеджер салона в Таллинне.

В честь открытия салона эстонской публике была представлена новая модель Maserati Grecale. Grecale первоначально будет поставляться в трех вариантах. Однако даже базовую версию Maserati нельзя назвать обычным автомобилем, поскольку ее мощность составляет 300 лошадиных сил (221 кВт), при этом версия под названием Grecale Modena имеет мощность 330 лошадиных сил (243 кВт), а Grecale Trofeo - 530 лошадиных сил (390 кВт). Время разгона до ста километров составляет 5,6; 5,3 и 3,8 секунды соответственно.

Что касается тюнинга автомобиля, то клиент может сам оформить его по своему вкусу. Для этого сделано специальное отделение Fuoriserie, где клиент может собрать для себя идеальный автомобиль.

В дополнение к этим трем версиям через год будет выпущена также полностью электрическая версия Grecale Folgore. Сейчас уже известно, что у автомобиля будет большой аккумулятор в 105 кВтч. Мощность превысит 500 лошадиных сил.

Цена Maserati Grecale начинается от 76 109 евро. Самый дорогой автомобиль в салоне стоит около 115 тысяч евро.

Как сообщил представитель салона Maserati, взять автомобили на тест-драйв можно будет уже с сентября.