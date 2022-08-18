Алексей Панин: людей, готовых пожертвовать собой ради правды, – единицы

- Как ты считаешь, правильно ли сегодня проводить кинофестивали и как ты относишься к их участникам и организаторам?

- В нашей стране всё предельно понятно: страна живет своей жизнью, проводит кинофестивали, в нашей стране нет никакой войны, наша страна ведёт спецоперацию против нацистов. Я, живя в Европе, каждый день встречаю на улицах людей из Украины - детей, женщин, которые никакого отношения к нацизму не имеют и в Украине они фашистов особо не видели. Они были вынуждены бежать из своего дома, потому что русский мир пришёл их „освобождать“. При этом практически все украинцы, которые здесь находятся, говорят на русском языке. А в России всё нормально - все живут своей жизнью и ездят на фестивали. Это весь мир живёт этой войной, это весь мир шатает от того, что творит Путин. И это на зарубежных фестивалях русским, показывающим свои фильмы, необходимо обозначать свою позицию, выходя на сцену. А в России большинство людей живут как жили, в том числе – проводя фестивали и принимая участие в них.

- Бытует мнение, что ты покинул Россию в самом начале войны. Как ты, учитывая специфику профессии, решился на этот поступок?

- Я покинул Россию за два года до начала войны. Ещё живя в России, я открыто говорил о своём отношении к Путину, к тому, что происходит в нашей стране. Я открыто говорил о Крыме и публично попросил прощения у украинцев. Мое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, записанное в Стамбуле, видело 80% русскоязычного населения земного шара. Там я честно и подробно рассказал обо всём, что думаю в отношении России, нашего преступного путинского режима и по поводу русского народа, принимающего этот режим. Я горжусь тем, что не впрыгивал в последний поезд и давно обозначил своё отношение ко всему.

- Весной в соцсетях появилось видео, где ты просыпаешься в Риме на улице. Многие решили тогда, что ты бедствуешь, бежав из России, скитаешься без денег и „спишь под мостом“. Каково на самом деле твоё истинное положение в Европе и каково происхождение этого видео?