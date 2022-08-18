Алексей Панин: людей, готовых пожертвовать собой ради правды, – единицы(49)
После начала „спецоперации“ в Украине десятки российских кинематографистов открыто выступили против полномасштабного военного вторжения войск РФ в соседнюю страну. Одним из первых артистов, занявших категорическую антивоенную позицию, стал Алексей Панин – актёр театра и кино, чья карьера в России закончилась после первого же публичного высказывания. Где нынче обитает актёр, чей путь в профессию начался с роли солдата в кинофильме „Звезда“ Николая Лебедева, и чем он планирует заниматься в новой реальности? Об этом и многом другом мы побеседовали с Алексеем в дни, когда один из ведущих российских кинофестивалей „Окно в Европу“, поддерживаемый Министерством культуры РФ, пышно отмечал своё тридцатилетие.
- Как ты считаешь, правильно ли сегодня проводить кинофестивали и как ты относишься к их участникам и организаторам?
- В нашей стране всё предельно понятно: страна живет своей жизнью, проводит кинофестивали, в нашей стране нет никакой войны, наша страна ведёт спецоперацию против нацистов. Я, живя в Европе, каждый день встречаю на улицах людей из Украины - детей, женщин, которые никакого отношения к нацизму не имеют и в Украине они фашистов особо не видели. Они были вынуждены бежать из своего дома, потому что русский мир пришёл их „освобождать“. При этом практически все украинцы, которые здесь находятся, говорят на русском языке. А в России всё нормально - все живут своей жизнью и ездят на фестивали. Это весь мир живёт этой войной, это весь мир шатает от того, что творит Путин. И это на зарубежных фестивалях русским, показывающим свои фильмы, необходимо обозначать свою позицию, выходя на сцену. А в России большинство людей живут как жили, в том числе – проводя фестивали и принимая участие в них.
- Бытует мнение, что ты покинул Россию в самом начале войны. Как ты, учитывая специфику профессии, решился на этот поступок?
- Я покинул Россию за два года до начала войны. Ещё живя в России, я открыто говорил о своём отношении к Путину, к тому, что происходит в нашей стране. Я открыто говорил о Крыме и публично попросил прощения у украинцев. Мое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, записанное в Стамбуле, видело 80% русскоязычного населения земного шара. Там я честно и подробно рассказал обо всём, что думаю в отношении России, нашего преступного путинского режима и по поводу русского народа, принимающего этот режим. Я горжусь тем, что не впрыгивал в последний поезд и давно обозначил своё отношение ко всему.
- Весной в соцсетях появилось видео, где ты просыпаешься в Риме на улице. Многие решили тогда, что ты бедствуешь, бежав из России, скитаешься без денег и „спишь под мостом“. Каково на самом деле твоё истинное положение в Европе и каково происхождение этого видео?
- Да, действительно, на своей страничке в Инстаграм я выложил видео, где я ночевал на улицах Рима. Но это было совсем не потому, что у меня не было денег. У меня были полные карманы денег. Я просто хотел почувствовать себя свободным. Я мог в этот вечер спокойно снять гостиничный номер, но я не хотел этого делать. Я гулял один по Риму, я очень люблю этот город. Вечером я прилег на скамейку в центре города, подложил рюкзак себе под голову и проснулся абсолютно счастливым оттого, что могу позволить себе всё. Я никогда не ночевал под мостом от бедности. И ехал я не в никуда. Я купил квартиру в Испании. Мы с дочкой переехали, получили виды на жительство. Тех денег, которые у меня были 10 лет назад, когда я снимался в кино, у меня давно уже не было. С того момента, как я начал открыто выступать против действий Путина в Украине, мне перекрыли возможность работать на федеральных каналах. Я конечно же работал, но это уже было совсем не так, как раньше. Но люди, не привязанные к бытовым вещам, умеют находить счастье в простоте.
- Есть ли в твоей фильмографии картины, об участии в которых сегодня ты можешь сказать, что тебе стыдно?
- У меня огромное количество фильмов, сериалов, за которые мне не то, что стыдно, - я сам смотреть это не буду. Я это делал ради денег, свою работу выполнял честно. Но, к сожалению, я снялся в огромном количестве говна, которое было сделано плохо, неталантливо, низкобюджетно, и за это мне действительно стыдно. Я эти фильмы перечислить даже не могу – их огромное количество. Я понимаю, что в таких проектах я играл не совсем удачно. Часто потому, что мне не давали репетировать, всё это было на бегу – „быстрее, быстрее, мы опаздываем, надо это снять“. Откровенно гнали халтуру. Как бы актёр не старался - эта общая халтура отражается и на его игре.
- Деятелям культуры, высказавшимся открыто против „спецоперации“ в Украине, надолго закрылась дорога в профессию дома. Чем ты теперь планируешься заниматься?
- Когда началась война, у меня был выбор. 28 февраля я должен был лететь на съёмки в Россию. Я мог заработать определённую сумму денег, которой мне хватило бы на несколько месяцев жизни. Но я не думал ни секунды. Высказал своё отношение к происходящему, сказал, что Путин – убийца. Я прекрасно понимал, что после этого дорога в Россию мне будет надолго закрыта. Но моя совесть чиста. Я бы не смог жить, зная о том, что убивают детишек в Мариуполе. Я не знаю, как живут эти люди – Машков, Певцов, Скобеева... Что я буду дальше делать? Жить. Пространство обязательно даст какие-то возможности. Посмотрим.
- Как ты относишься представителям актёрского цеха, активно поддерживающим позицию власти, и к тем, кто придерживается нейтральной позиции, - не поддерживая войну, но и не выступая открыто против „спецоперации“?
- Я не могу грести всех людей под одну гребёнку. У кого-то есть причины, по которым люди не могут выступать против войны, при этом они как бы и не поддерживают её. К каждому человеку нужно отдельно подходить. Вот такие люди, как Машков, Певцов – для меня конченные мрази. А есть люди, которые не могут открыто говорить правду, потому что у них есть объективные причины. Мы не можем сейчас всех осуждать, мол, все, кто молчат сегодня, – подлецы. Но для меня этот вопрос однозначен. Те, кто поддерживает войну, – мрази и твари. Я не понимаю, как они живут на белом свете.
- Многие твои коллеги оказались сегодня в сложной ситуации. Люди встали перед выбором между совестью и делом жизни, и в этой парадигме большинство выбирает дело. Как ты полагаешь, какую позицию сегодня должны занимать деятели культуры, претендующие на статус порядочных людей?
- Это сложный вопрос. Я общался со многими актёрами, своими друзьями, которые не выражают свою позицию. Стал ли я относиться к ним хуже? К своим близким друзьям – нет. К людям, которые мне не близки… Я не могу однозначно сказать что-либо про тех, кто молчит. У всех, кто молчит, есть разные причины. Немногие готовы лишиться работы, не иметь возможности кормить детей, но при этом высказаться. Я уже не жил в России, я давно высказался и давно многого лишился. Поэтому не могу ответить на этот вопрос. Я считаю, что честный человек, несмотря ни на что, должен высказаться. Потому что это война. Это не просто политические разногласия, выборы, поправки в конституцию – это война, где убивают людей. И ты должен высказать свою позицию. Но я не берусь осуждать тех, кто молчит.
- Уместно ли тем, кто выступает против войны, работать на проектах с господдержкой?
- Нет, конечно. Я считаю, если ты против войны, но при этом снимаешься в проекте продюсера, который поддерживает войну, Путина и весь этот беспредел, берет деньги на свои проекты из госбюджета, то, естественно, занимая гражданскую позицию против войны и действующего режима, ты не имеешь права сниматься в таких фильмах. А, с другой стороны, что делать актёрам театра имени Олега Табакова, которые давно работают в „Табакерке“ и не поддерживают войну? Уходить из театра, потому что Машков поддерживает Путина? Я не знаю, что делать тем, кто занимает активную гражданскую позицию, но таких очень мало. Я разговаривал со многими актёрами, к которым отношусь с уважением, - мои друзья юности, ныне известные артисты – они вообще не хотят эту тему затрагивать. Им спокойно живётся в России. И они не являются сторонниками Путина – просто они пытаются жить по тем правилам игры, которые сейчас сложились. Они живут своей жизнью и не хотят даже обсуждать ни войну, ни ситуацию внутри страны. Один очень известный актёр, например, сказал мне, что его семья уже живёт в Израиле, а сам он работает в театре Фоменко. Он говорит: „Лёша, я всё понимаю, я приезжаю в Россию тупо зарабатывать деньги и уезжаю обратно“. А другие актёры всё прекрасно понимают, но даже не хотят этот вопрос поднимать. Они готовы говорить о чем угодно, только не об этом. Они играют по определённым правилам игры. Людей смелых, готовых пожертвовать собой ради правды, – единицы.
- Каким ты видишь ближайшее будущее России?
- Я ещё в России говорил о том, что, к сожалению, в нашей стране никогда ничего не поменяется. Для того, чтобы что-то поменялось, нужно чтобы сменилось несколько поколений. А так – нет. Страна рабов, страна господ. Большую часть России населяют дремучие, первобытные люди. Хамство, гомофобия, грязь – вот это, к сожалению, будущее России. Даже если копать глубоко в историю, никогда ничего в этой стране не менялось - народ, видимо, заслуживает именно такую власть. В первые дни войны я думал, что народ выйдет на улицы и сметет эту власть к чертовой матери. А народ всё схавал. Тупое быдло, с которым ничего поменять, к сожалению, нельзя. Европа живёт, развивается, и она на 200 лет впереди. Очень хочется надеяться на то, что когда-нибудь Россия станет свободной страной и сможет жить счастливо. Но, мне кажется, в России никогда ничего не изменится.