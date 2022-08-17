Культура
17.08.2022, 16:56

20 августа — вечер памяти Юрия Шатунова в Таллинне

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Ю. Шатунов
Ю. Шатунов
ФОТО: Youtube

20 Августа в Таллинне должен был состояться концерт Юрия Шатунова. К сожалению, легенда уже никогда не сможет выступить на сцене. Однако MJCLUB не стал отменять мероприятие — в этот день пройдёт вечер памяти певца.

Программа мероприятия включяет в себя воспоминания о концертах, который ранее организовывал Юри Метс. Кроме того, организаторы обещают несколько сюрпризов, но раскрывать их не торопятся: сюрприз есть сюрприз!

Мероприятие начнется в 22:00 и продлится до четырёх утра.

Все желающие могу посетить вечер за символическую цену — 10 евро.

MJCLUB приглашает всех поклонников Юры Шатунова почтить память легендарного певца.

Дополнительная информация и билеты на сайте.

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