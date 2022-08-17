17.08.2022, 16:56
20 августа — вечер памяти Юрия Шатунова в Таллинне(4)
ФОТО: Youtube
20 Августа в Таллинне должен был состояться концерт Юрия Шатунова. К сожалению, легенда уже никогда не сможет выступить на сцене. Однако MJCLUB не стал отменять мероприятие — в этот день пройдёт вечер памяти певца.
Программа мероприятия включяет в себя воспоминания о концертах, который ранее организовывал Юри Метс. Кроме того, организаторы обещают несколько сюрпризов, но раскрывать их не торопятся: сюрприз есть сюрприз!
Мероприятие начнется в 22:00 и продлится до четырёх утра.
Все желающие могу посетить вечер за символическую цену — 10 евро.
MJCLUB приглашает всех поклонников Юры Шатунова почтить память легендарного певца.
Дополнительная информация и билеты на сайте.