Бывшая жена Кличко впервые прокомментировала развод

По словам Натальи Кличко, решение расторгнуть брак было обоюдным и обдуманным, а причиной этому послужила жизнь в разных странах.

Последние года Наталья жила в Германии, в то время как киевский глава оставался в Украине. Как подчеркнула певица на личной странице в Instagram, у нее с бывшим мужем остались дружеские и полные уважения отношения.

„Я благодарна за все, что было на нашем совместном пути длиною в 25 лет. Наш развод – это обдуманное, обоюдно принятое решение. Так сложилось, что за многие годы жизни в разных странах наши жизненные пути постепенно разошлись“, – написала экс-жена Виталия Кличко под совместными фото с бывшим мужем.

Она напомнила, что в браке с мэром столицы родилось трое детей: в 2000 году – сын Егор-Дэниел, в 2002-м – дочь Елизавета-Виктория, в 2005-м – сын Максим. Наталья отметила, что развод никак не повлияет на их воспитание.

„Мы вырастили трех потрясающих детей и остаёмся для них навсегда их родителями. Между нами по-прежнему дружеские, полные уважения к друг другу отношения. Мы всегда поддерживали и будем продолжать поддерживать друг друга при любых обстоятельствах. Я желаю Виталию только всего самого наилучшего… Новая „глава жизни“ начинается“, – резюмировала женщина.

Виталий и Наталья Кличко поженились 26 апреля 1997 года. О разрыве первым сообщил бывший боксер 15 августа этого года. Он также рассказал, что остался в хороших отношениях с бывшей женой, а на решение развестись повлияли „разные интересы, разная жизнь“.