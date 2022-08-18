Бывшая жена Кличко впервые прокомментировала развод(4)
Украинская певица и модель Наталья Кличко впервые прокомментировала заявление своего теперь уже бывшего супруга, мэра Киева Виталия Кличко об их разводе. Об этом пишет „Обозреватель“.
По словам Натальи Кличко, решение расторгнуть брак было обоюдным и обдуманным, а причиной этому послужила жизнь в разных странах.
Последние года Наталья жила в Германии, в то время как киевский глава оставался в Украине. Как подчеркнула певица на личной странице в Instagram, у нее с бывшим мужем остались дружеские и полные уважения отношения.
„Я благодарна за все, что было на нашем совместном пути длиною в 25 лет. Наш развод – это обдуманное, обоюдно принятое решение. Так сложилось, что за многие годы жизни в разных странах наши жизненные пути постепенно разошлись“, – написала экс-жена Виталия Кличко под совместными фото с бывшим мужем.
Она напомнила, что в браке с мэром столицы родилось трое детей: в 2000 году – сын Егор-Дэниел, в 2002-м – дочь Елизавета-Виктория, в 2005-м – сын Максим. Наталья отметила, что развод никак не повлияет на их воспитание.
„Мы вырастили трех потрясающих детей и остаёмся для них навсегда их родителями. Между нами по-прежнему дружеские, полные уважения к друг другу отношения. Мы всегда поддерживали и будем продолжать поддерживать друг друга при любых обстоятельствах. Я желаю Виталию только всего самого наилучшего… Новая „глава жизни“ начинается“, – резюмировала женщина.
Виталий и Наталья Кличко поженились 26 апреля 1997 года. О разрыве первым сообщил бывший боксер 15 августа этого года. Он также рассказал, что остался в хороших отношениях с бывшей женой, а на решение развестись повлияли „разные интересы, разная жизнь“.