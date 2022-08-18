Собчак объяснила спонтанную смену ведущего „Голоса“: „Нагиеву пошли навстречу“

Ксения Собчак разоткровенничалась в соцсетях, рассуждая о реальных причинах замены Гузеевой Нагиева. По словам журналистки, Дмитрий является бессменным ведущим всех возрастных версий и сезонов шоу „Голос“. Но ему пришлось уступить свой пост из-за непростой политической ситуации в мире.

„Нагиев оказался умным парнем. Как и Познер, он не произнес ни слова с начала спецоперации, но работа на Первом федеральном канале сейчас — это реальный риск санкций на западные счета и на возможность въезда. Поэтому на Первом Нагиеву пошли навстречу: пока не подставляем, но и не увольняем“, — объяснила Ксения Анатольевна.

Телеведущая призналась, что когда начали искать достойную замену Нагиеву, то выбор пал на нескольких звезд „первой кнопки“. Выбор оказался сложным, и руководство решило пойти по пути наименьшего сопротивления. „В расход пускаем Ларису Гузееву (еще была кандидатура Юлии Барановской). Короче, выбор по принципу „кому нечего терять“, — пояснила Собчак. Кроме того, она утверждает, что и Ивана Урганта пока никто увольнять не будет: „Дают отдохнуть до лучших времён“.