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18.08.2022, 11:34

ВИДЕО | Сексуальные движения и белый порошок: Кадры закрытой вечеринки премьер-министра Финляндии Санны Марин просочились в Сеть

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Санна Марин: „Я не употребляла ничего, кроме алкоголя“
Санна Марин веселится
Санна Марин веселится
ФОТО: Iltalehti/AFP

В среду в социальные сети просочились видеозаписи того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин веселится, танцует и поет с друзьями. По мнению критиков, такое поведение недостойно премьер-министра страны, и видео вызвало в Финляндии серьезные дебаты о поведении политика. Для Марин утечка видео стала шоком, она надеялась, что кадры бурной вечеринки не попадут в СМИ.

На видео Марин веселится как сумасшедшая и абсолютно не сдерживает себя - кадры также включают некоторые сексуальные танцевальные движения. В разных моментах видео видны стаканы с напитками и слышны бранные слова.

Санна Марин находится в приподнятом настроении вместе с несколькими финскими общественными деятелями - художницей Альмой и ее сестрой Анной, фотографом Янитой Аутио, телеведущей Тинни Викстрём, радиоведущей Каролиной Туоминен, стилистом Весой Сильвер и депутатом Европарламента Илмари Нурминеном.

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