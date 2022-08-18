ВИДЕО | Сексуальные движения и белый порошок: Кадры закрытой вечеринки премьер-министра Финляндии Санны Марин просочились в Сеть

В среду в социальные сети просочились видеозаписи того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин веселится, танцует и поет с друзьями. По мнению критиков, такое поведение недостойно премьер-министра страны, и видео вызвало в Финляндии серьезные дебаты о поведении политика. Для Марин утечка видео стала шоком, она надеялась, что кадры бурной вечеринки не попадут в СМИ.