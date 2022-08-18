18.08.2022, 11:34
ВИДЕО | Сексуальные движения и белый порошок: Кадры закрытой вечеринки премьер-министра Финляндии Санны Марин просочились в Сеть(31)
Санна Марин: „Я не употребляла ничего, кроме алкоголя“
ФОТО: Iltalehti/AFP
В среду в социальные сети просочились видеозаписи того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин веселится, танцует и поет с друзьями. По мнению критиков, такое поведение недостойно премьер-министра страны, и видео вызвало в Финляндии серьезные дебаты о поведении политика. Для Марин утечка видео стала шоком, она надеялась, что кадры бурной вечеринки не попадут в СМИ.