Литовская актриса Ингеборга Дапкунайте о жизни в России после аннексии Крыма: „Я совершила ошибку, и мне нет оправдания“

Литовская актриса Ингеборга Дапкунайте (сейчас ей 59 лет) до начавшейся в феврале войны была тесно связана с Россией, снималась в фильмах, телесериалах и была частью российского шоу-бизнеса. Там ее ласково называли „наша иностранка“. В первые же дни войны Дапкунайте уехала из России в Брюссель и призналась, что должна была сделать это сразу после аннексии Крыма в 2014 году. „Я совершила ошибку, и мне нет оправдания“, - сказала она весной этого года в ставшем очень популярном интервью Литовскому национальному радио.