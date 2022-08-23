Шоубиз
23.08.2022, 10:43

Литовская актриса Ингеборга Дапкунайте о жизни в России после аннексии Крыма: „Я совершила ошибку, и мне нет оправдания“

 
Интервью
КАЖДЫЙ РАЗ КАК ПЕРВЫЙ: По словам Ингеборги Дапкунайте, можно быть сколь угодно опытным, но с каждой новой ролью все равно все приходится начинать с нуля, словно раньше ты никогда не делал ничего подобного.
КАЖДЫЙ РАЗ КАК ПЕРВЫЙ: По словам Ингеборги Дапкунайте, можно быть сколь угодно опытным, но с каждой новой ролью все равно все приходится начинать с нуля, словно раньше ты никогда не делал ничего подобного.
ФОТО: Tallinna Portreegalerii

Известная литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, которую эстонская публика особенно хорошо знает по вышедшему несколько лет назад на экраны сериалу „Мост“, вернется на таллиннскую сцену в конце сентября. „С началом войны изменился весь мир“, - говорит она в интервью Кадри Карро.

Литовская актриса Ингеборга Дапкунайте (сейчас ей 59 лет) до начавшейся в феврале войны была тесно связана с Россией, снималась в фильмах, телесериалах и была частью российского шоу-бизнеса. Там ее ласково называли „наша иностранка“. В первые же дни войны Дапкунайте уехала из России в Брюссель и призналась, что должна была сделать это сразу после аннексии Крыма в 2014 году. „Я совершила ошибку, и мне нет оправдания“, - сказала она весной этого года в ставшем очень популярном интервью Литовскому национальному радио.

Дапкунайте, которая снималась вместе с Лембитом Ульфсаком, Брэдом Питтом, Томом Крузом, а также поддерживающими Путина российскими звездами Владимиром Машковым и Никитой Михалковым, этой весной вышла на рижскую сцену вместе с Джоном Малковичем в постановке „В одиночестве хлопковых полей“. А в конце сентября она приедет в Таллинн, чтобы дать спектакль „Привет дождавшимся“. По словам Дапкунайте, он является самой личной постановкой, с которой она когда-либо выступала в театре.

RusDelfi
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