На рынке Меривялья можно будет отметить День восстановления независимости Эстонии

„День восстановления независимости Эстонской Республики необходимо отметить радостно, и именно поэтому утром 20 августа рынок Меривялья, помимо торговли, предложит день подходящих для этого развлечений — на рынке состоится гулянка с любимым певцом Тоомасом Анни и исполнителями народного танца. В субботнее утро мы ждем вас на рынке Меривялья с семьей и друзьями, чтобы затариться рыночными товарами и отпраздновать День восстановления независимости“, — сказал заместитель старейшины Пирита по задачам старейшины Кайдо Саарнийт.

Веселое празднование начнется около 11.30 и продолжится почти до 13.00. На сцене будут попеременно выступать Тоомас Анни и исполнители народного танца. Занятия найдутся и для детей — будет открыт кружок рисования, можно будет нарисовать что-нибудь у себя на лице, а также поиграть в мяч.

На рынке Меривялья будут продаваться свежие выращенные в саду продукты и фермерские изделия, в продаже также будут свежий хлеб и выпечка. На рынке также можно будет приобрести ковры и украшения ручной работы и керамику.

Рынок Меривялья будет открыт 20 августа с 10.00 до 13.00 в Меривялья в Пирита на баскетбольной площадке по адресу Кесктеэ, 40, и ее окрестностях. Рынок состоится при любой погоде.