На берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ состоятся бесплатные кинопоказы под открытым небом

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова после долгого перерыва в амфитеатре на пруду Ыйсмяэ вновь состоятся кинопоказы под открытым небом и, по традиции, на киносеансах под открытым небом показываем только хорошие эстонские фильмы. „По разным причинам, это и ограничения прошлых лет в связи с коронавирусом, также из-за масштабных работ по реконструкции пруда, были вынуждены сделать длинную паузу в кинопоказах под открытым небом. Теперь мы вновь организуем кинопоказы под открытым небом, и все желающие могут два вечера подряд наслаждаться хорошими фильмами“, - сказал старейшина и добавил что киносеансы под открытым небом для всех желающих бесплатные.

„Рекомендуем взять с собой на сеанс плед и подушку для сиденья, а также выбрать одежду по погоде. При желании можно взять с собой напитки и лёгкие закуски. Для удобства также можно взять с собой раскладной стул“, - сказал Сильянов и пригласил всех любителей кино в амфитеатр.

В среду, 24 августа в 20.00 в амфитеатре на пруду Ыйсмяэ состоится показ триллера „Башня-Наоборот“. Фильм рассказывает о летних каникулах детской компании в сонном селении, где единственное развлечение – просто тусоваться и вертеться на заброшенном заводе. Однако вскоре им запрещается там играть. Лидер компании Кристьян и его друзья Ариэль, Лооре, Мия-Маргот и Сийм решают нарушить запрет. Это решение изменит их жизнь и поставит друзей в жестокое противостояние. Останется лишь ответить на вопрос – что такое хорошо, а что такое плохо?

В четверг, 25 августа в 20.00 в амфитеатре на пруду Ыйсмяэ состоится показ эстонского приключенческого фильма „Аптекарь Мельхиор“.

Художественный фильм „Аптекарь Мельхиор“ основан на романе „Аптекарь Мельхиор“, известном бестселлере. Сценаристы Индрек Харгла, Эльмо Нюганен и Олле Мирме переплели линии персонажей и события, известные из книги „Аптекарь Мельхиор и тайна Олевисте“, с совершенно новыми и захватывающими поворотами, созданными для фильма.