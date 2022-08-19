Не предвидел: победитель „Битвы экстрасенсов“ сел в тюрьму

Как оказалось, настоящая фамилия Левина – Николаев. Несколько лет назад на мужчину было возбуждено уголовное дело по мошенничеству. Сообщалось, что Максим обманул китайских бизнесменов на миллионы рублей. В декабре 2019 года Николаева объявили в розыск. „Два года он скрывался, а потом сказал: „Хватит, я же ни в чем не виноват, пускай суд разбирается“, — и пошел на кастинг, а сразу после победы, в январе 2022 года, был арестован“, — сообщила юристка.