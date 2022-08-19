19.08.2022, 12:26
Монеточка стала мамочкой(1)
ФОТО: Youtube
„Лиза Монеточка впервые стала мамой! У певицы родилась дочь“, — говорится в сообщении Telegram-канала Super.ru.
17 августа певица писала в своем Telegram-канале, что отправляется в роддом, сопроводив пост фотографией с животом.
Ранее Монеточка жалела, что не может родить в России. Вместе с мужем она переехала в Литву.
Источник, близкий к окружению певицы, рассказал изданию, что изначально певица планировала рожать первенца в Сочи. „У Лизы большой коттедж на Красной поляне, который был куплен два года назад за 18 миллионов. Они с Витей там поженились и надеялись, что будут растить ребенка вдали от городской суеты. Но времена изменились“, — делился инсайдер.