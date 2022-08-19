Монеточка стала мамочкой

Ранее Монеточка жалела, что не может родить в России. Вместе с мужем она переехала в Литву.

Источник, близкий к окружению певицы, рассказал изданию, что изначально певица планировала рожать первенца в Сочи. „У Лизы большой коттедж на Красной поляне, который был куплен два года назад за 18 миллионов. Они с Витей там поженились и надеялись, что будут растить ребенка вдали от городской суеты. Но времена изменились“, — делился инсайдер.