Трепещите, девочки! Бывшая невеста Оття Лепланда подтвердила разрыв их отношений

Отт объявил в социальных сетях, что они решили прекратить свои отношения и жить дальше как друзья. Еще в мае певец поделился с Kroonika только похвалой в адрес Андры и выразил свое счастье от того, что они живут вместе: „Когда находишь человека с той же группой крови, который тебя понимает, время летит незаметно. В начале года мы съехались, и мы оба очень довольны этим решением“.

Вся Эстония также увидела, с какой поддержкой и теплотой Андра была рядом с Оттем во время трансляции Eesti Laul. То, что произошло между молодыми людьми, они тщательно скрывают. „Это было наше общее решение - прекратить отношения и нашу совместную жизнь и жить дальше как друзья“, - говорит Андра. „Я не хочу больше делиться комментариями на эту тему“.

В мае этого года музыкант рассказал Kroonika, что познакомился с Андрой, будучи на работе. „Она работала на TV3, и я пришел туда в качестве гостя, чтобы записать шоу, так все и началось“. Мы понравились друг другу с первого взгляда. Связь между нами возникла мгновенно, и мы стали много общаться“. Отть добавил, что их знакомство стало развиваться само собой, и он почувствовал, что Андра - его человек.

„Я не люблю тех, кто пытается меня учить или перевоспитывать. Я очень терпеливый человек, но я знаю, что в какой-то момент мое терпение имеет свои пределы. Она очень спокойная, понимающая девушка, которая может сохранять спокойствие в ситуациях, когда я нервничаю. Она очень хорошо умеет меня успокаивать. Это важное качество, которое я ценю в Андре“, - сказал тогда Отт.

Похоже, что у Оття не все гладко в любви, ведь всего два года назад его отношения с Паулой Репп из Южной Эстонии распались. Даже тогда ни одна из сторон не могла сказать, почему, казалось бы, идеальные отношения внезапно прекратились.