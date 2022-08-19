19.08.2022, 14:14
26 августа в Таллинне выступит „Ляпис Трубецкой“
ФОТО: Ляпис Трубецкой
Всеми любимая группа „Ляпис Трубецкой“ со главе со своим бессменным лидером Сергеем Михалком дадут концерт в Таллинне, который состоится 26 августа в Cathouse Concert Hall в честь празднования Дня независимости Украины.
Группа будет рада отметить торжественное событие вместе со своими друзьями. Для верных поклонников — только лучшие, всеми любимые хиты группы „Ляпис Трубецкой“, дружеская атмосфера, и, конечно, общение с бессменным лидером группы — Сергеем Михалком.
Встреча назначена на 26 августа в Cathouse Concert Hall. „Давайте поддержим Украину, как мы это умеем, а так же круто проведём время и споём вместе любимые песни!“ — призывают организаторы и музыканты.
Средства с концерта пойдут на помощь Украине.