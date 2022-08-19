19.08.2022, 15:24
Евгению Миронову запрещают играть спектакли с Чулпан Хаматовой(10)
ФОТО: Youtube
Актриса Чулпан Хаматова в беседе с телеканалом 1+2 пожаловалась, что ее коллеге Евгению Миронову запретили выступать с ней на одной сцене, — сообщает Gazeta.
„Жене не разрешили со мной выходить на сцену даже на гастролях“, — поделилась Хаматова. В частности, вместе они играли в спектаклях „Мастер и Маргарита“ и „Горбачев“.
Чулпан уже несколько месяцев выступает в Новом рижском театре. Актриса рассказала, что сейчас активно учит латышский язык. В Латвии уже анонсировано несколько постановок с ее участием.
Напомним, что Чулпан Хаматова будет гастролировать и в Эстонии. Уже 31 августа состоится её совместное выступление с Анатолием Белым и Людмилой Петрушевской.