Евгению Миронову запрещают играть спектакли с Чулпан Хаматовой

„Жене не разрешили со мной выходить на сцену даже на гастролях“, — поделилась Хаматова. В частности, вместе они играли в спектаклях „Мастер и Маргарита“ и „Горбачев“.

Чулпан уже несколько месяцев выступает в Новом рижском театре. Актриса рассказала, что сейчас активно учит латышский язык. В Латвии уже анонсировано несколько постановок с ее участием.

Напомним, что Чулпан Хаматова будет гастролировать и в Эстонии. Уже 31 августа состоится её совместное выступление с Анатолием Белым и Людмилой Петрушевской.