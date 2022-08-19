Олег Сынаялг высказался о слухах: будет ли у предпринимателя, недавно похоронившего жену, ребенок от другой женщины?

„Это совершенно ложная новость, я не собираюсь становиться отцом, у меня уже пять детей. Она (дочь делового партнера - ред.) - да, моя подруга, и у нее есть маленький ребенок, но не мой. (Смеется). Действительно, ходят некоторые слухи - я слышал это о себе две или три недели назад - но это абсолютная ложь. А если вспомнить, как мы впервые встретились с ней - на самом деле она друг семьи - на моем дне рождения год назад... Я даже знаю, откуда и от кого эта история, отсюда, с Сааремаа. Я не знаю, откуда этот человек взял такую историю, но это стопроцентная ложь“, - говорит на одном дыхании Олег.

Так есть ли роман между Олегом и дамой, о которой идет речь? „Прошел всего год после ухода Вийви, и я бы не хотел спекулировать на этих вопросах“, - отвечает Олег Сынайалг. „С одной стороны, - я положил руку на сердце, - Бог знает, что я был верен Вийви не только в том смысле, что не был в постели с другой, но и в том, что у меня не было радости в жизни до того, как она ушла. Конечно, когда Вийви не стало, я оплакивал свое горе и... Жизнь должна продолжаться, я не могу оставаться и плакать в подушку. Я общался здесь с людьми, но сегодня слишком рано делать какие-либо выводы“.