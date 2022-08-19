19.08.2022, 17:25
Настя Каменских вернулась в Украину, но без Потапа(3)
ФОТО: Youtube
Певица Настя Каменских вернулась на Украину спустя почти полгода пребывания в Испании, где жила вместе со своим коллегой и супругом Потапом (Алексеем Потапенко).
„Конечно, совсем по-другому пахнет своя земля. Мы и припадали к ней, и целовали. Я поехала к своей маме, очень по ней соскучилась. И, конечно, родной дом — это совсем другое. Тут наша яблоня, которая в этом году уродилась. В прошлом она не давала плодов, а сейчас дала. Я просто расплакалась“, — поделилась артистка.
При этом СМИ отмечают, что супруг певицы на Украину вместе с женой не вернулся.